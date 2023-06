Incidente Lamborghini, arrestato youtuber TheBorderline Matteo Di Pietro

Matteo Di Pietro , il giovane youtuber che era alla guida della Lamborghini coinvolta nell'incidente che ha causato la morte di un bambino di cinque anni a Casal Palocco , è stato arrestato . Il giudice ha disposto i domiciliari per il creator, indagato per omicidio stradale e lesioni. Nel sinistro erano rimaste ferite anche la madre del piccolo e la sorellina, di appena tre anni.

L'incidente tra Lamborghini e Smart

Il sinistro è avvenuto il 14 giugno a Casal Palocco a Roma. Sulla lussosa e potente autovettura si trovavano i The Borderline. Gli youtuber stavano percorrendo via Macchia Saponata quando è avvenuto l'impatto contro una Smart guidata da una donna di 29 anni. In seguito alla collisione dei mezzi, le due auto sono andate distrutte. Nello schianto ha perso la vita un bambino di cinque anni. Per lui, nonostante il tempestivo soccorso e trasporto presso l'ospedale Grassi di Ostia, non c'è stato nulla da fare.