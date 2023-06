Too Good To Go contro lo spreco alimentare: guarda che numeri!

Si chiama Impact Report 2022, è uno studio che rivela risultati molto importanti già ottenuti nell’ispirare e responsabilizzare tutti a ridurre lo spreco alimentare. Grazie alla collaborazione con Too Good to Go, azienda ad impatto sociale, la battaglia quotidiana per debellare un problema che riguarda tutti è servita a raggiungere traguardi significativi, tali da issare Too Good to Go sul trono dei leader nella lotta allo spreco alimentare. Perciò è stata riconosciuta come “Best in the World” nella categoria governance di B Corp. per il secondo anno di fila.