It-Alert, cos'è e come funziona l'allarme pubblico che arriva sul cellulare

Al via la fase iniziale dell’esperimento di It-alert, il nuovo sistema di allerta pubblica nazionale che è stato progettato per avvisare la popolazione in caso di gravi emergenze, tra cui calamità per eventi climatici estremi, crisi radiologiche o nucleari, catastrofi umane o ambientali. Il primo test è stato condotto in Toscana, a seguire tutte le altre regioni d'Italia.