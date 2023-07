Testamento Berlusconi, divisione tra figli e Marta Fascina: cosa gli spetta

Il testamento di Silvio Berlusconi: a chi va l'eredità

Nessuna grande sorpresa per quanto riguarda la divisione dell'ingente patrimonio dal valore di oltre tre miliardi di euro. La gestione della Fininvest rimane saldamente nelle mani di Marina e Pier Silvio (i primi due figli che l'ex Premier ha avuto dalla prima moglie Carla Dall’Oglio) che ne detengono ciascuno il 7,65%. Le tre partecipazioni rilevanti continueranno ad dunque essere gestite senza cambiamenti: il 50% di MFE-Mediaset, il 30% di Mediolanum e il 53% di Mondadori. Stando alle indiscrezioni dovrebbe essere stato lasciato un legato di 100 milioni al fratello Paolo. A Marta Fascina, l'ultima compagna del Cavaliere, andrebbe un legato di 100 milioni e a Marcello Dell'Utri uno di 30. "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me" ed ancora "Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà", si legge nel testo delle ultime volontà come riferito dall'Ansa.