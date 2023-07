Berlusconi, nel testamento manca un figlio! Chi è, il perché e che succede

Luigi Berlusconi assente nell’ultima aggiunta , in ordine temporale, al testamento olografo di Silvio Berlusconi , deceduto il 12 giugno all’età di 86 anni. Le ultime disposizioni testamentarie erano state scritte nella villa San Martino ad Arcore, il 19 gennaio 2022 , ed inserite in una busta non sigillata , consegnata dall'ultima compagna del Cavaliere, la deputata di FI Marta Fascina, al notaio Arrigo Roveda, e indirizzata “ai miei figli".

La lettera di Silvio Berlusconi ai figli

"Cara Marina, Piersilvio, Barbara e Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare Vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a Paolo Berlusconi 100 milioni, a Marta Fascina 100 milioni, a Marcello Dell’Utri 30 milioni per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me", ha scritto il compianto patron del Monza, per poi concludere con: "Grazie, tanto amore a tutti voi. Il vostro papà". Si è subito notato il fatto che uno dei figli, Luigi, non viene citato nel documento. Perché? Frutto di una svista o di una volontà precisa?