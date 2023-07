Berlusconi, Marta Fascina e lo sfratto da Arcore: il chiarimento della famiglia

Marta Fascina fuori da Arcore?

Secondo fonti vicino alla famiglia Berlusconi, come riferito dall'Ansa, le cose non starebbero proprio così. Marta Fascina non dovrebbe quindi traslocare entro novanta giorni, così come riferito da alccuni rumors circolati nelle scorse ore. Per la famiglia: "Non hanno alcun fondamento voci di stampa relative a presunte prese di posizione nei confronti di Fascina, con la quale i rapporti sono eccellenti". Il Presidente del Monza ha disposto un lascito testamentario in favore di Marta pari a cento milioni di euro. Soldi che saranno presi dalle eredità di quattro dei cinque figli dell'ex Premier, così come disposto nell'ultimo documento scritto dal Cavaliere.