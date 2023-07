L’Italia premiata dagli inglesi: miglior meta vacanze del 2023

The Daily Telegraph ha decretato l'Italia come come miglior meta turistica europea 2023. Il Bel Paese si è quindi aggiudicato il riconoscimento di uno dei principali quotidiani inglesi, battendo così Grecia e Norvegia. Ma non è tutto, poiché i festeggiamenti si sono raddoppiati: Venezia è stata eletta Best European City davanti a Roma e Siviglia.