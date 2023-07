Wanda Nara e la sospetta leucemia: gli aggiornamenti dall'Argentina

Wanda Nara soffrirebbe di leucemia . È quanto rivelato ieri da Jorge Lanata , giornalista argentino, nel suo programma radiofonico a Radio Mitre. Secondo quanto riportato da Lanata, la Nara si sarebbe recata in ospedale a seguito di forti dolori addominali. Dai vari accertamenti medici sarebbero emersi dei valori alterati e secondo i media sudamericani, in particolare la showgirl avrebbe i globuli bianchi alti e la milza dilatata.

Wanda Nara come sta: gli ultimi aggiornamenti

A causa del malore, Wanda sarebbe stata costretta a rimandare le vacanze che aveva in programma. Dopo la notizia diffusa dai media argentini, non è stata rilasciata alcuna dichiarazione pubblica o bollettino medico sulle reali condizioni di salute della moglie di Icardi. Secondo quando si apprende sempre dai media sudamericani la procuratrice e showgirl sarebbe stata dimessa in attesa di effettuare ulteriori controlli medici approfonditi. Al momento l’unica persona vicina a Wanda ad aver parlato è suo padre Andres che a un programma argentino ha raccontato di aver raggiunto l’ospedale per avere informazioni sulla figlia, ma era già stata dimessa

Wanda Nara ricoverata in ospedale

"Wanda Nara trasferita nel centro ematologico di Fundaleu"

Dall'Argentina arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Wanda Nara. Secondo quanto riferito dal giornalista Guillermo Lobo a Todo Noticia, la moglie di Icardi sarebbe stata trasferita a Fundaleu, il centro sanitario specializzato in ematologia, per essere sottoposta a degli esami più specifici.