Alessia Marcuzzi, piccolo incidente a Formentera: cosa è successo

Ma cosa è successo? La showgirl è stata vittima di un piccolo incidente durante una delle sue passeggiate nell'isola di Formentera dove ha deciso di passare le sue vacanze. I fan si sono subito allarmati ma è stata la stessa Marcuzzi a raccontare la disavventura e a tranquillizzare i suoi follower. Per fortuna nulla di grave solo un piccolo spavento e qualche livido.

Alessia Marcuzzi e l'incidente in vacanza: come sta

"Sono cascata sulle rocce come una polla" - ha scritto la Marcuzzi sempre su Instagram insieme a diverse emoticon che sorridono. Insomma, nonostante il piccolo incidente la showgirl ha risposto con il sorriso alla disavventura. Dopo la foto social, Alessia non ha dato aggiornamenti anche se i suoi fan sotto l'ultimo post le hanno chiesto: "Come stai con la botta?".

