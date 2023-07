Wanda Nara, il messaggio di Icardi dopo la sospetta leucemia

Come sta Wanda Nara? Le ultime notizie arrivate dall'Argentina hanno rivelato che la showgirl, dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Buenos Aires, sarebbe stata trasferita a Fundaleu, il centro sanitario specializzato in ematologia, per essere sottoposta a degli esami più specifici. In Argentina, per stare con i figli, è arrivato anche l'ex marito Maxi Lopez che, intercettato all'aereoporto da alcuni media locali, ha dichiarato che rimarrà fino a che ci sarà bisogno.