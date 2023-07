Emerson Fittipaldi, ladri nella villa di Soiano: bottino da 250mila euro

Furto in casa di Emerson Fittipaldi . L'ex pilota brasiliano di Formula 1 , 75 anni, non si trovava nella sua tenuta a Soiano (provincia di Brescia) quando è stato messo a segno il colpo, che ha fruttato ai ladri un bottino di circa 250mila euro , tra gioielli e orologi di valore.

Fittipaldi, il furto e le indagini

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Salò (Brescia). Al momento non si sa molto sull'accaduto, le forze dell'ordine sono impegnati a visionare quanto raccolto dalle immagini delle telecamere dislocate in vari punti della zona. L'ex campione del mondo non è l'unica leggenda della F1 a vivere nel Bresciano. A Desenzano, infatti, vive René Arnoux.