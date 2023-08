Clamoroso Musk: "Ok Meloni-Sangiuliano per Colosseo, lotto con Zuckerberg"

ROMA - La super sfida tra miliardari che vedrebbe sul ring Elon Musk contro Mark Zuckerberg prende sempre più piede. I due imprenditori sarebbero arrivati alla fumata bianca per affrontarsi, la piattaforma X sarebbe il portale per vedere l'incontro con l' Italia palcoscenico del match, nello specifico il ring sarebbe quello del Colosseo di Roma .

Ad alimentare questi rumors ci ha pensato prima il presidente della Ufc Dana White che, intervistato nel podcast 'Hotboxing' di Mike Tyson, ha rivelato di aver incontrato un team del ministero della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano (che aveva smentito a giugno contatti per l'iniziativa) per parlare del possibile svolgimento del match tra Musk e Zuckerberg al Colosseo, ipotizzando entrate per un miliardo di dollari tra diritti tv e pubblicità.

Musk-Zuckerberg, le parole di White

"È reale, è reale, vogliono combattere. Stavamo letteralmente parlando del Colosseo per quel combattimento. In realtà ho avuto un incontro con la squadra del ministro della cultura in Italia per organizzare questo match al Colosseo - aggiunge - La disciplina sarà Mma (arti marziali miste). Niente steroidi consentiti, questi ragazzi verrebbero sottoposti a test antidroga. Zuckerberg prende molto sul serio questa cosa. È un grande fan di Ufc, si allena. È un fan delle Mma, dovrei dire. Elon è cresciuto facendo judo".Pensa a quanto potrebbe essere grande quella battaglia. Due degli uomini più ricchi e potenti al mondo combatteranno sul palcoscenico più grande". Ma non solo: ora arrivano anche le incredibili parole di Musk...