Musk-Zuckerberg, nuovo capitolo: "Niente Italia, ha rifiutato il duello"

La sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg è sempre più lontana . Stando alle ultime dichiarazioni del patron di X (ex Twitter ), il match contro il fondatore di Facebook , non si farà. O almeno ciò non avverrà in Italia . Il tycoon sudafricano lo ha confermato attraverso un post in italiano sulla piattaforma social in risposta al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , spiegando che il rivale avrebbe rifiutato la modalità ed il fine della sfida.

Musk, l'ultima frecciata a Mark Zuckerberg

"Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali pediatrici in Italia", ha commentato Musk su Twitter. Poi ha aggiunto: "Zuckerberg ha rifiutato l’offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la UFC a organizzare l’incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere". Sembrerebbe dunque improbabile che ciò che il ministro Sangiuliano aveva descritto come "un grande evento di evocazione storica", possa svolgersi in Italia.