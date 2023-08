Addio a Luigi Predeval: fondatore di Mediaworld, anche ex ad Inter

Gigi Predeval, dall'Inter a Mediaworld

Ed è proprio grazie al legame che lo univa ai Moratti, che in passato Gigi Previdal era stato anche nella dirigenza dell'Inter, dove è stato dal 1998 al 2000. Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università Cattolica, Predeval ha mosso i primi passi nel settore marketing del Gruppo Unilever, la più grande società di beni di largo consumo europea, successivamente ha trascorso tre anni a Londra presso la Lever Brothers dove ha completato la propria esperienza. Nel 1983 è tornato in Italia al Gruppo SME, la finanziariadell’IRI, dove è rimasto sino al 1990. Negli anni successivi sono arrivate le nomine come country manager del Gruppo Metro, poi la fondazione della catena di negozi Mediaworld e amministratore delegato del Gruppo Carrefour, leader negli ipermercati nel mondo e responsabile dello sviluppo in Grecia.