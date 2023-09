Musk, nuova sfida a Zuckerberg: X (ex Twitter) come WhatsApp

Nuova sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg . Mentre l'incontro di lotta tra i due miliardari appare sempre più incerto e lontano , il tycoon sudafricano è pronto ad un altro duello con il patron di Facebook. Musk ha infatti annunciato nelle scorse ore che presto su X (ex Twitter) saranno introdotte chiamate vocali e video . Funzionalità simili (se non uguali) a quelle di WhatsApp, l'app di messaggistica comprata da Zuckerberg nel 2014.

Musk, rivoluziona Twitter e sfida Zuckerberg

La funzionalità sarà disponibile per X su iPhone e telefoni Android, nonché su Pc e computer Mac di Apple, inoltre non sarà necessario fornire un numero di telefono. Alla domanda se le videochiamate audio/video saranno criptate Musk ha replicato: "Non all’inizio, ma aggiungeremo la possibilità di attivare o disattivare dinamicamente la crittografia. La crittografia comporta necessariamente un lieve ritardo. Nella maggior parte dei casi, la crittografia non è importante e la qualità della chiamata è migliore". Continua quindi il progetto di Musk di fare di X un’app onnicomprensiva, offrendo altresì esperienze diverse: dai social media ai videogiochi passando per la finanza. L'acquisto di Twitter è avvenuto lo scorso anno con un accordo da 44 miliardi di dollari.