Paul Gascoigne rompe l'etichetta reale: bacio al principe William

Paul Gascoigne e l'incontro con il principe William

"Fatti dare un bacio, altezza" avrebbe detto l'ex sportivo al fratello del principe Harry, rompendo così l'etichetta reale. Il saluto tra il figlio di re Carlo III e Gazza è stato immortalato dalle telecamere, davanti ad un folla di testimoni entusiasti dell'incontro. Il reale inglese ha domandato all'ex calciatore novità circa il suo stato di salute. Come in tanti sapranno, l'ex sportivo da tempo combatte con dei problemi di salute a cui si è aggiunta anche una dipendenza dall'alcool. "Sono morto due volte, non so cos'è la paura", aveva dichiarato il giocatore. Oggi però Gascoigne sta recuperando, come confermato anche al figlio di lady Diana Spencer. Ed è proprio a quest'ultima che Paul baciò la mano durante la finale di la finale di FA Cup del 1991 tra Nottingham Forest e Tottenham Hotspur. L'ex Spurs e Rangers ha dichiarato su William: "L'ho incontrato un paio di volte e l'ho incontrato a Wembley (semifinali di Euro 2020), ama il calcio, mi sono arrampicato su alcune sedie per parlargli e gli ho dato un bacio sulla guancia".