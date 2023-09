Terremoto Marocco, da Hakimi a Cheddira: il gesto della nazionale

La Nazionale di calcio del Marocco in queste ore si è recata presso le strutture ospedaliere di Agadir per donare sangue in favore dei feriti colpiti nella notte dal terremoto. I Leoni dell'Atlante avrebbero dovuto giocare stasera alle 21 contro la Liberia in una partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, match che è stato rinviato a data da destinarsi. La partita si sarebbe dovuta disputare allo stadio Adrar di Agadir, a circa 170 chilometri dall'epicentro del terremoto.