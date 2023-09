È morto Giorgio Napolitano, addio all'ex Presidente della Repubblica

Oggi, alle ore 19.45, il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. È stato il primo nella storia della Repubblica ad essere presidente due volte: rieletto al Quirinale nel 2013 dopo la prima volta del 2006. In totale, è rimasto in carica dal 15 maggio 2006 fino al 14 gennaio 2015. Prima di lui ci fu Carlo Azeglio Ciampi e successivamente Sergio Mattarella, l'attuale Presidente.