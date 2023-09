Sinner da Gucci alla Milano Fashion Week con una giocatrice della Lazio

Quando il tennis e il calcio si incontrano a una sfilata di moda. L’occasione è stata offerta da Gucci in occasione della Milano Fashion Week: tra gli ospiti alla presentazione della nuova collezione c’era anche Jannik Sinner. Il campione azzurro, che ha saltato per scelta la Coppa Davis, è pronto a essere protagonista in Cina. Prima però si è concesso una serata all’insegna della moda e per l’occasione ha abbandonato racchetta e outfit sportivo per un elegantissimo abito beige.