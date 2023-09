Fedez sta male? La Ferragni in fuga da Parigi e Mr Marra allarma i fan

Una story di Chiara Ferragni ha allarmato tutti i fan dei Ferragnez . Ma cosa è successo a Fedez e Chiara Ferragni? L' influencer è dovuta rientrare di corsa da Parigi dove si trovava per la Fashion Week ed è stata accompagnata dall’amica Chiara Biasi a causa di un’ emergenza . L'emergenza potrebbe riguardare lo stato di salute di Fedez . È stata la stessa Ferragni ad avvertire i fan del suo rientro anticipato nelle sue Instagram stories, mostrando uno scatto realizzato in aereo della sua mano intrecciata a quella della Biasi. “Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza” - ha scritto Chiara.

Fedez e il racconto della malattia

Mr. Marra e la richiesta di un abbraccio virtuale per Fedez

A "confermare" che l'emergenza fosse legata allo stato di salute di Fedez ci ha pensato Mr. Marra, conduttore di Muschio Selvaggio che, durante in una live su Twitch, si è rivolto ai fan chiedendo loro di mandare un abbraccio proprio a Fedez. Alla richiesta dell'abbraccio virtuale ha aggiunto un "E non dico altro”. Parole che hanno alimentato la preoccupazione soprattutto dopo le ig stories della Ferragni. L'ultimo tassello che lascia pensare che si tratti proprio dello stato di salute di Fedez arriva dal silenzio social del conduttore di X Factor che è solito postare diversi contenuti durante la giornata. Inoltre Fedez era l'unico assente dal mega evento organizzato da Marracash, a Milano, a cui hanno partecipato i rapper più noti della scena italiana. Gli amici della coppia non hanno fatto altri commenti sui social. Da ricordare che le puntate delle audition di X Factor su SKy in questi giorni sono registrate. Chiara invece, dopo essere rientrata a Milano non ha dato aggiornamenti, ma si è limitata a postare foto con i figli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Fedez sarebbe stato ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti,