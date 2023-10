Fedez, torna la paura: nuova emorragia e nuovo intervento

Fedez è tornato in sala operatoria nella giornata di domenica 1 ottobre. Per il rapper si è resa necessaria una nuova sutura per via endoscopica a seguito di un nuovo sanguinamento di un'altra ulcera. I medici avevano infatti notato un improvviso abbassamento dell’emocromo

Da giovedì 19 settembre il cantante è ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è stato portato d'urgenza a causa di forti dolori addominali provocati da due ulcere che gli hanno causato un'emorragia interna. Le dimissioni non sembrano essere imminenti.

Il marito di Chiara Ferragni, dopo il primo intervento, era anche intervenuto sui social ringraziando tutti con un lungo messaggio: "Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita." Dopo i primi giorni di ottimismo, il problema sembrerebbe purtroppo non essere ancora risolto.

Fedez di nuovo in sala operatoria

Da quanto si apprende, Fedez è ancora ricoverato al reparto solventi dell'ospedale Fatebenefratelli. E sarebbe stato di nuovo operato dopo aver accusato un nuovo sanguinamento: Il motivo? Un’altra gastroscopia urgente, ancora una volta allo scopo di tamponare il sanguinamento di un’altra ulcera. Nello specifico sarebbe stato necessario suturare in sala operatoria il tessuto e sottoporre il cantante ad una nuova trasfusione. Chiara Ferragni, che è sempre accanto a lui in ospedale, non ha fatto alcun commento sui social. Nel frattempo è esplosa la polemica sulla mancata partecipazione di Fedez a Belve dopo il no della Rai, con Francesca Fagnani che ha commentato l'accaduto via social.