Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli di Roma: come sta

Nicola Pietrangeli è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un malessere avuto nella giornata di giovedì 5 ottobre. L’ex tennista, che lo scorso 11 settembre ha spento 90 candeline, si trovava a casa quando ha accusato ialcuni giramenti di testa, dovuti probabilmente alla pressione alta. Una volta giunto al presidio ospedaliero, l'ex campione di tennis è stato sottoposto ad alcuni esami, ma per precauzione i medici che lo hanno preso in cura hanno preferito trattenerlo per la notte. L'ex tennista pare avesse già in programma alcuni controlli di routine, le dimissioni dall'ospedale romano sono attese al termine di questi esami.