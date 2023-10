Fedez dimesso dall'ospedale, le prime parole: "Ho bisogno di riposo"

Dopo una settimana e un giorno di ricovero , Fedez sarà dimesso nel pomeriggio dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stato portato il 28 settembre per una emorragia causata da due ulcere intestinali. I valori del sangue del cantante, che nel marzo dello scorso anno era stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas, sono migliorati e quindi, si apprende da fonti sanitarie, può lasciare l'ospedale.

Fedez con papà Franco

In attesa delle dimissioni, Fedez è con il padre, Franco Lucia, che lo ha raggiunto nel reparto di chirurgia d'emergenza. All'esterno del Fatebenefratelli ci sono alcuni fan ad attendere l'uscita del rapper ed è arrivata anche una coppia in costume, Babbo Natale e Mamma Natale, che hanno spiegato di essere lì in attesa di Fedez per potergli dare un biglietto.

J-ax sostituto di Fedez a X Factor: la replica

"Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X Factor". Così, in una storia su Instagram, J-Ax smentisce le indiscrezioni che lo vorrebbero al posto dell'amico rapper in giuria nel talent di Sky, per i Live Show in partenza dal 26 ottobre. "P.S. Rimettiti preso Fede", conclude J-AX.

Fedez, X Factor e i Live: le ipotesi e i possibili sostituti

Fedez parla dopo le dimissioni

Sono arrivate anche le prime parole di Fedez dopo le dimissioni dall'ospedale. "Sto bene, ho solo bisogno di riposo" - ha detto il marito di Chiara Ferragni che ha poi ringraziato tutti: "Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui".