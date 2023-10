Fedez shock: “Ero moribondo, persa la metà del sangue che avevo in corpo”

"Sono stato moribondo. Devo curare la salute mentale e continuerò a parlarne. Chiara è al mio fianco". Così Fedez in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera dopo essere uscito dall'ospedale. Il rapper spiega di stare "bene, rispetto a prima. Sono convalescente, ho perso molto sangue". Quanto? "La metà del sangue che avevo in corpo". Come se n’è accorto? "Ero a casa, avevo messo a letto i bambini. Avevo già avuto cali di pressione, ne è arrivato uno più importante, e sono svenuto. Poi ho chiamato l’ambulanza".

Fedez: "Fatte due trasfusioni"

Fedez spiega che gli è stato riscontrato "l’emocromo a 7, anziché a 14. Così sono intervenuti d’urgenza, per fermare l’emorragia, cauterizzare, insomma fare tutto il necessario per fermare il sanguinamento delle ulcere. Ho dovuto anche fare due trasfusioni: oltre a ringraziare i medici, in particolare il dottor Marco Antonio Zappa, le infermiere e gli infermieri del Fatebenefratelli che mi hanno curato, voglio ringraziare tutte le persone donatrici di sangue. Appena tornerò in forze voglio fare qualcosa per l’Avis, per invitare altri a donare sangue; personalmente senza quelle trasfusioni non sarei qui a parlare con lei”.