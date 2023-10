Ora solare 2023, quando spostare le lancette: si dormirà un’ora in più

Questa notte, tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, l'Italia si prepara al ritorno all'ora solare . Le lancette dell'orologio andranno quindi spostate di un'ora indietro, dalle 3 alle 2 di notte. Questo significa avere l'opportunità di dormire un'ora in più: l'ora solare rimarrà in vigore fino all'ultimo fine settimana di marzo, quando il nostro orario subirà un altro cambiamento. Molti dispositivi digitali connessi a Internet effettueranno questa modifica in automatico, semplificando il processo per molti di noi. Il passaggio dall'ora legale a quello solare non comporta infatti solamente un cambiamento di abitudini e di orari ma impatta notevolmente anche sui risparmi energetici.

Ora legale, l'impatto sull'ambiente

Secondo i dati di Terna, nei mesi in cui vige l'ora legale il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi di energia per 370 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 140 mila famiglie. Questo dato infatti ci spiega come, in questo modo, si abbia un risparmio economico di circa 90 milioni di euro. I benefici dell'ora legale infatti riguardano anche l'ambiente: il minor consumo elettrico evita emissioni di CO2 in atmosfera per circa 180 mila tonnellate.