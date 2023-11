Paura Neymar: uomini armati tentano di rapire Bruna Biancardi e la figlia

Neymar, ladri in casa di Bruna Biancardi: i fatti

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, si è appreso che i malviventi avrebbero approfittato del blackout causato dai temporali dei giorni scorsi in quelle zone. La residenza dove alloggiavano Bruna e la bambina si trova in un condominio recintato e, secondo le prime informazioni, uno degli arrestati sarebbe un vicino delle vittime. Si cercano ancora i complici. I genitori della Biancardi sarebbero stati presi in ostaggio, quindi condotti in una stanza legati e imbavagliati. I malviventi, non avendo trovato denaro nell'abitazione, hanno preso degli oggetti di valore e poi sono fuggiti. Bruna ha rassicurato tutti sui social, dicendo: "Grazie a Dio è andata tutto bene". Anche l'attaccante brasiliano in forza all'Al Hilal ha pubblicato un messaggio: "Giornata triste, ma grazie a Dio stanno tutti bene".