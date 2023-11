Marchisio, il piede contro il femminicidio: il post social divide

Claudio Marchisio è tornato a far parlare di sé per un post condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, all'indomani del ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin , la giovane studentessa di Ingeneria Biomedica 22enne vittima di femminicidio operato dal suo ex fidanzato, c he subito dopo l'omicidio si è dato alla fuga , ma è stato arrestato nelle scorse ore in Germania.

Marchisio dopo la morte di Giulia Cecchettin: il gesto social

"Il problema sono gli uomini. Non tutti, certo, ma molti, troppi! Educhiamo i nostri ragazzi, non nascondiamoci da questa grande, enorme responsabilità", ha scritto l'ex bianconero sui social, per poi concludere con un sonoro: "Basta". Parole che lasciano forse intendere che le donne sono sempre più spesso calpestate nella loro dignità. Ma foto che però Marchisio ha scelto di accompagnare al messaggio sta facendo discutere. Nello scatto si vede infatti l'ex Juventus e in primo piano il suo piede. Un gesto che ha suscitato la reazione di alcuni utenti, che su Instagram hanno scritto: "Se tu per una notizia del genere metti sta foto, vuol dire che hai perso proprio il contatto con la realtà. Vergogna", ed ancora: "Claudio ok la buona intenzione, però questa foto non è oggettivamente adeguata".