Bea, l’evento degli eventi: "Un trionfo da record!"

Ieri si sono tenuti a Roma gli “Oscar” del mondo degli eventi , il BEA (Best Event Award), ospitati all’interno della “Live Communication Week” all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma. La kermesse “Live Communication Week”, targata ADC Group , è dedicata all’event industry che in Italia genera un indotto di circa 65 miliardi di euro , con un impatto diretto sul Pil di oltre 36 miliardi di euro/anno.

BEA, edizioni da record

«Questa edizione e quella dello scorso anno sono state da record in termini di partecipazione ai premi con 324 eventi (+35% verso il 2022) presentati da 72 strutture (+10%) al concorso italiano e 333 eventi (+4%) iscritti da 83 strutture a quello mondiale», spiega Salvatore Sagone, Founder&Chairman di ADC Group. Il premio clou, il “Grand Prix 2023”, è stato vinto da “Milano-House of Campari” firmato dall’agenzia Noloop-Artech FX per Campari Group.

Il BEA conquista Roma

«Oltre 2500 professionisti sono arrivati da ogni parte del mondo per la “Live Communication Week”. Siamo riusciti a restituire a Roma la centralità che merita, quel piglio moderno di cui aveva bisogno», ha commentato l’Assessore ai grandi eventi, al turismo, allo sport e alla moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. «La “Live Communication Week” si era svolta sempre a Milano. Roma è stata una “pazza idea” accolta con entusiasmo. Grazie alla partnership con l’Assessorato di Alessandro Onorato siamo al Parco della Musica. Qui troviamo il wow effect: la location della Festa del Cinema. Imponente è stata la partecipazione. ADC Group e Roma Capitale hanno sottoscritto un accordo triennale, quindi anche le prossime due edizioni si terranno in questa sede d'eccezione», chiosa Andrea Gervasi, “Live Communication Week Rome” Supervisor.

Rom-E al centro di Roma

Sport Network - concessionaria di pubblicità leader in Italia - ha ottenuto un prestigioso riconoscimento a livello internazionale nel corso di questa 20ª edizione del premio aggiudicandosi il secondo posto nella categoria “Evento Sostenibile” grazie all’organizzazione tecnica e al ruolo di official advisor di Rom-E, il festival sulla sostenibilità tornato al centro di Roma per il terzo anno consecutivo dal 6 all’8 ottobre scorsi. La medaglia d’argento conquistata con Rom-E conferma Sport Network quale concessionaria “green” grazie all’impegno in progetti editoriali e BTL nell’ecosostenibilità. Oltre 300.000 visitatori hanno passeggiato per tre giorni nel centro della Capitale durante il festival che ha portato uno sguardo concreto su un domani ecosostenibile. Rom-E è stato patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da Roma Capitale, dall’Università La Sapienza di Roma e da Earth Day. È stato sostenuto dall’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti - che ha fornito il verde previsto nell’allestimento - dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dall’Assessorato alla mobilità. Durante il weekend si è dibattuto alla “Casa del Cinema” a Villa Borghese con tati ospiti illustri, ma soprattutto hanno trovato spazio fatti concreti, con le aziende focalizzate sulla responsabilità ambientale che hanno avuto l’opportunità di presentare le loro iniziative, a partire dalla new mobility con esposizione di mezzi elettrici e test drive. Cittadini, imprenditori, manager, istituzioni e studenti hanno scoperto prodotti e servizi innovativi, progetti sostenibili e idee creative che stanno plasmando il futuro verde.