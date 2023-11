Fondazione Polito: una tesi sul Passaporto Ematico

La Fondazione Polito e la sua quotidiana battaglia per l’adozione del Passaporto Ematico diventa argomento di una tesi di laurea. Ed è soltanto l’ultimo grande risultato della Fondazione di Santa Maria di Castellabate (Salerno), presieduta da Davide Polito. «Con grande gioia, la Fondazione Fioravante Polito esprime le più sincere congratulazioni alla neo Dottoressa Alessia Ianni per il conseguimento della laurea in infermieristica. Il suo impegno e la dedizione nel portare avanti una tesi così significativa, che coinvolge il nostro amato Passaporto Ematico, sono un vero vanto per la nostra fondazione».