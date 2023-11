Expo 2030, vince Riad al primo turno. Roma sconfitta: terza con 17 voti

Festa saudita a Issy-les-Moulineaux, dove la vittoria di Riad nella gara per aggiudicarsi l' Expo 2030 è andata molto oltre le previsioni. Fra gli arabi è festa grande, tra canti tradizionali, baci e abbracci nel Palais des Congrès dopo la decisione dei delegati del Bie, che hanno votato in 165 su 182. Roma è così fuori dalla corsa per ospitare Expo 2030 , visto che ha ricevuto appena 17 voti. Riad è la candidata che ha vinto con 119 voti mentre Busan ne ha ottenuti solo 29 voti.

Expo 2030, le parole di Abodi

Il ministro dello Sport Andrea Abodi, rispondendo ai cronisti al termine della riunione dei delegati del Bie a Issy-Les-Molineaux, ha dichiarato: "La delusione c'è, naturalmente, è una delusione dei numeri che sembrano dimostrare un consolidamento del consenso di Riad che non penso sia necessariamente quello degli ultimi giorni e delle ultime settimane. D'altro canto, non penso che l'universalità di Roma passi necessariamente per l'esposizione universale". Il ministro ha poi aggiunto: "C'è la necessità di una città che vuole evolvere, vuole crescere, si vuole sviluppare. C'è un dossier qualitativo a cui il governo ha dato tutto il supporto dal primo giorno in cui siamo arrivati. Funziona così, questo è il senso della squadra nazionale. Mi auguro che il patrimonio che è stato comunque realizzato da donne e uomini in questi anni non vada disperso e trovi una sua attuazione perché lo merita la città e lo merita la nazione".