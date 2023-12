Fondazione Polito: Premio “Andrea Fortunato", ci siamo. Tutti i riconoscimenti

L'appuntamento è da segnare sul calendario: mercoledì 6 dicembre alle ore 16, presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, teatro ideale della 14ª edizione del Premio “Andrea Fortunato - Lo sport è vita” e della 4ª edizione del Premio “Fioravante Polito”, organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (Salerno), dedicati quest’anno alle 39 vittime dell’Heysel e a Giulia Cecchettin. L'obiettivo della Fondazione, che a Santa Maria di Castellabate ha istituito la Biblioteca e il Museo del Calcio Andrea Fortunato, è rendere obbligatorio il Passaporto Ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini e Carmelo Imbriani, per far sì che anche gli esami ematici siano inseriti tra quelli previsti per ottenere l'idoneità sportiva.

Argomento caldo

Dell'importanza della prevenzione e dell'impegno del mondo dello sport si parlerà nel corso di un incontro-dibattito, moderato dal giornalista Antonio Vuolo, che si concluderà con la cerimonia di assegnazione del Premio Andrea Fortunato. «Il passaporto ematico è un passo avanti per la tutela della salute degli sportivi, dalle scuole calcio ai professionisti - ha spiegato Davide Polito, presidente della Fioravante Polito -. Sono convinto che l'adozione del Passaporto Ematico possa rivoluzionare la pratica sportiva nel nostro Paese rendendola per i nostri giovani molto più sicura. La nostra visione è quella di un ambiente sportivo in cui la salute è al centro, dove la prevenzione diventa una pratica quotidiana essenziale per tutti gli appassionati, dai debuttanti ai professionisti».

I premiati

Tornando al Premio Fortunato, ecco l'elenco dei premiati: Premio Andrea Fortunato Premio Lo Sport è Vita (Thiago Motta); Premio Best Manager (Luigi De Siervo); Premio Fuoriclasse della TV (Paola Ferrari); Premio Miglior Giornalista Sportivo (Giorgio Porrà); Premio Miglior Allenatore (Francesco Farioli); Premio Leggende del Calcio (Giancarlo Antognoni); Premio Campioni del Cuore (Michelangelo Rampulla); Premio Eccellenze della Medicina (Carlo Tranquilli); Premio Eccellenze della Medicina (Francesco Cognetti); Premio Miglior Team Manager (Alberto Marangon); Premio Miglior Match Analyst (Simone Baggio); Premio Miglior Dirigente Sportivo (Salvatore Avallone); Premio Esempio di Inclusione e Coraggio (Kassoum Coulibaly); Premio Miglior Responsabile Editoriale (Francesco De Luca); Premio Miglior Giornalista Solidale (Nicola Lavacca); Premio Passaporto Ematico (Alessia Ianni); Premio Miglior Presidente Aia (Carlo Pacifici); Premio Fioravante Polito Per la Fratellanza e la Solidarietà (Dario Di Sessa e Fernando Mangone); Premio Agenzia di comunicazione Molaro Graphic (Alessandro Molaro); Premio Miglior Poesia, dal titolo “L’atleta” (Sara Giordano - studentessa Liceo Nicola Sensale di Nocera Inferiore); Premio in Memoria delle 39 Vittime dell’Heysel (Comitato Heysel di Reggio Emilia - Carlo Ricci, Associazione Vittime dello Stadio Heysel - Andrea Lorentini); Riconoscimento per i 35 Anni di Attività (Juventus Club “Andrea Fortunato” Angri); Consegna Tessera Passaporto Ematico per aver eseguito i prelievi (Asd Salernum Baronissi - Eccellenza – Presidente Giacomo La Marca Christian Noschese - Giovanni Fiorillo; Polisportiva Santa Maria - Serie D - Vice Presidente Alfonso Tavassi; Centro Storico Salerno - Promozione - Presidente Gennaro Avino).