Fedez in lacrime: "Più di 7 psicofarmaci, non parlavo e non camminavo"

Giornata di confessioni a Domenica In: dopo il racconto di Belen Rodriguez, Mara Vernier ha accolto Fedez. Tantissimi i temi trattati dal marito della Ferragni che per la prima volta ha raccontato il suo periodo difficile. "Non ti nego che ho tanta paura di non farcela. Ho 34 anni, il mio fisico ha reagito a cosa invasive e la mia mente si sta stancando. A volte la mente può essere una prerogativa più importante del fisico. Ho rischiato di morire. Ho dovuto fare i conti con la possibilità di morire"- ha detto Fedez visibilmente commosso. "Devi affrontare una cosa grande e farlo in maniera così precoce non è sano, è traumatico e questo anche dopo l'intervento si è portato dietro degli strascichi, senza che io me ne rendessi conto. Avevo questa volontà di fare indigestione di vita. Dormivo poco, uscivo sempre e cercavo di stare con più persone possibile, in più prendevo delle medicine, dei farmaci psicologici" - ha proseguito. A proposito degli psicofarmaci ha rivelato: "Mi sono ritrovato, però, a prendere più di 7 psicofarmaci tutti insieme che mi hanno portato ad avere una cosa che si chiama attacco ipomaniacale, non dormi, sei agitato e non sei lucido. Ho messo a rischio la stabilità della mia famiglia e la mia stabilità fisica. È stata dura uscirne".