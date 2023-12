Ilary Blasi a Verissimo: "Totti sempre stato geloso. Altri tradimenti? Sì"

Dopo "Unica", il documentario Netflix nel quale viene rivissuta e raccontata la fine del matrimonio tra Ilary e Totti, la conduttrice non si è fermata e ha deciso di riapparire nuovamente in tv per raccontare ancora una volta la sua verità. per farlo ha scelto un posto e una persona a lei molto cara, la sua amica Silvia Toffafin . Non è la prima volta che Ilary si racconta nel salotto di Verissimo e se l'ultima volta era andata lì per difendere il suo ormai ex marito, questa volta le cose sono andate diversamente. “Sono stata per un'anno e mezzo ad osservare e a capire cosa era successo. Ho letto e sentito tutti i vari punti di vista e le varie opinioni. Ma era la mia storia, e io ho sempre messo la faccia in tutto ciò che ho fatto. Perciò anche questa volta mi sembrava giusto metterla” - ha esordito così la Blasy, ribadendo ancora una volta il suo punto di vista.

Ilary e il caffè della discordia che Totti non ha perdonato

In studio si è parlato anche del famoso caffè che avrebbe scatenato la gelosia di Totti tanto da chiedere alla moglie di abbandonare lavoro e social per dedicarsi alla famiglia, Richiesta che la Toffanin ha commentato criticando l'atteggiamento dell'ex capitano della Roma, soprattutto alla luce di quanto sta succedendo nell'ultimo periodo storico. Ilary però ha ribadito di essere a conoscenza di questa gelosia: “Francesco è sempre stato geloso nei miei confronti, non era una novità la sua gelosia. Però non mi sento di paragonare questa cosa alle tragedie di oggi. Lui è il papà dei miei figli. Magari era confuso, spaventato, forse era una via di fuga più facile, ma niente a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni”. Dopo averlo ribadito in "Unica", anche oggi la Blasi ha sottolineato il fatto di aver provato a salvare il matrimonio: "Ho cercato in tutti i modi di salvare questo matrimonio e ho fatto quello che una moglie e una mamma dovrebbe fare. Ho cercato in tutti i modi di mettere tutte le carte sul tavolo. Ho cercato di toccare tutte le corde, ma non ha funzionato".

Ilary Blasi, Unica e la separazione con Totti: "Non ci potevo credere"