Chiara Ferragni, multa milionaria dall’Antitrust: “Pratica commerciale scorretta”

Chiara Ferragni multata per la vicenda dei pandori Balocco

Lo scorso anno Balocco aveva annunciato l'iniziativa dei pandori a edizione limitata e griffati Chiara Ferragni per sostenere la ricerca sull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. Stando alle parole dell'Antitrust, la modalità con cui è stata proposta l'iniziativa avrebbe potuto indurre in errore il consumatore, facendo leva sulla sensibilità per indurre all'acquisto. Nel comunica, AGCM ha specificato che la pratica scorretta si è articolata in diverse condotte: "Far credere, nel comunicato stampa di presentazione dell’iniziativa, che acquistando il “Pandoro Pink Christmas” al prezzo di oltre 9 euro, anziché di circa euro 3,70 del pandoro non griffato, i consumatori avrebbero contribuito alla donazione che, in realtà, era già stata fatta dalla sola Balocco, in cifra fissa, a maggio 2022, quindi molti mesi prima del lancio dell’iniziativa, avvenuto a novembre 2022". A cui si aggiunge: "Aver diffuso, tramite il cartiglio apposto su ogni singolo pandoro “griffato” Ferragni, informazioni idonee ad avvalorare la circostanza – non vera – che l’acquisto del prodotto avrebbe contribuito alla donazione pubblicizzata". Ed ancora: "Aver pubblicato post e stories sui canali social della signora Ferragni in cui si lasciava intendere che comprando il “Pandoro Pink Christmas” si poteva contribuire alla donazione e che la Signora Ferragni partecipava direttamente alla donazione, circostanze risultate non rispondenti al vero, nonostante le sue società avessero incassato oltre 1 milione di euro".