Federica Pellegrini e la confessione a Diletta Leotta sulla data del parto

Federica Pellegrini risponde alla domanda più scomoda di tutte

La piccola potrà uscire col suo allenatore?” ecco la domanda davvero scomoda, cui Federica Pellegrini risponde con un certo imbarazzo. «Questa è cattivissima, siete stati un po’ s*****. Ovviamente potrà farlo, ma non da piccola. E dipenderà da quanti anni avrà il suo allenatore. A me è successo dopo essere uscita da una storia importate durata tanti anni. Non avevo mai pensato a Matteo sotto una diversa ottica e ho cominciato tutto ad un tratto a vederlo in modo diverso. Per la prima volta nella mia vita sono io che mi sono lanciata nel vuoto. Lui, invece, me l’ha fatta sudare. Sapendo come funzionano le cose nel nostro mondo, voleva evitare di sporcare la sua immagine di allenatore per una cosa in cui inizialmente forse non credeva al 100%. Poi evidentemente quando ha capito che sarebbe stata una cosa importante si è lasciato andare. C’è voluto tempo per convincerlo».

Il desiderio di Federica Pellegrini di partorire in acqua, il suo elemento naturale

«L’idea è di partorire in acqua. Mi piacerebbe partorire nel mio elemento naturale, non tanto per quello che è scientificamente provato, ma proprio perché mi sentirei più a mio agio. Al momento chiamiamo la bambina “Meringa” perché non vogliamo spoilerare il nome. Ma il nome l’abbiamo scelto fin dall’inizio». «Ma non sarà “Acqua”, vero? Io l’ho chiamata Aria» scherza Diletta Leotta.