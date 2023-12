Ferragni e caso pandoro: dopo l'Antitrust si muove la Procura di Milano

Il caso pandoro Balocco di Chiara Ferragni continua a catalizzare l'attenzione dei media e non solo . Dopo la multa milionaria inflitta all'influencer dall'Antitrust per ' pubblicità ingannevole ', anche la procura di Milano è pronta a far luce sulla vicenda.

Chiara Ferragni e pandoro Balocco: l'iniziativa della Procura e della GdF

Il legale dell'imprenditrice, rappresentata dall'avvocato Marcello Bana, si è reso sin da subito disponibile a fornire al procuratore aggiunto Eugenio Fusco tutta la documentazio sulla vicenda. Dalla procura arriva il 'mandato' al Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza a prendere copia della multa inflitta dall'Antitrust alla società di Chiara Ferragni e alla Balocco per pratica commerciale scorretta riguardo alla vendita del Pandoro venduto 2022. La Guardia di finanza farà accertamenti riguardanti l'esposto per truffa nei confronti "di una pluralità di individui" (i consumatori, ndr) così come indicato dalle associazioni. Non è escluso, però, che la vicenda possa allargarsi anche ad un'altra iniziativa, ovvero quella delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi. Il Codacons e Assourt hanno depositato l'esposto in 104 Procure e quella di Milano è stata la prima ad aprire un fascicolo.