Lee Sun-kyun, trovato morto l'attore di Parasite: aveva 48 anni

Lee Sun-kyun morte: le dipendenze e le scuse

I sospetti riguardanti le presunte dipendenze del performer avevano condizionato negativamente la sua immagine, precludendogli così apparizioni televisive e contratti pubblicitari, secondo diversi media sudcoreani. Lee è apparso in diversi lungometraggi del regista Hong Sang-soo ma è stato con 'Parasite', sotto la direzione di Bong Joon-ho, che ha raggiunto la notorietà internazionale. Il suo ultimo film 'Sleep', dove interpreta il ruolo di un marito sonnambulo che terrorizza la moglie, è stato presentato quest'anno fuori concorso al Festival di Cannes. All'uscita da un interrogatorio in una stazione di polizia di Incheon, aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti: "Mi scuso sinceramente per aver deluso molte persone essendo coinvolto in un incidente così spiacevole" ed ancora: "Mi dispiace per la mia famiglia che sta sopportando un dolore così difficile in questo momento". Stando a quello che ha riferito l'agenzia Yonhap, la morte dell'attore sarebbe compatibile con ipotesi suicidaria.