Oscar Pistorius scarcerato: il dolore della madre di Reeva Steenkamp

Oscar Pistorius scarcerato: la disperazione della madre di Reeva Steenkamp

Pistorius ha scontato quasi 9 anni della sua condanna a 13 anni e 5 mesi per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuto il giorno di San Valentino del 2013, sparandole più volte attraverso la porta del bagno e sostenendo in seguito di averla scambiata per un ladro. Lo scorso novembre, all'ex atleta è stata concessa la libertà condizionata. Dopo la scarcerazione, Pistorius si trova in libertà vigilata presso la lussuosa villa dello zio Arnold Pistorius a Waterkloof, qartiere ricco di Pretoria. La madre di Reeva Steenkamp ha commentato il rilascio dell'ex atleta dicendo di star scontando "l'ergastolo" nel suo dolore: "C'è stata giustizia per Reeva? Oscar ha scontato abbastanza tempo? Non potrà mai esserci giustizia se la persona amata non tornerà mai più, e nessuna quantità di tempo riporterà indietro Reeva. Noi, che rimaniamo indietro, siamo quelli che scontano l'ergastolo". Secondo quanto riferito dalla donna, il marito è morto lo scorso 14 settembre per il grande dolore provato in seguito alla morte della figlia.