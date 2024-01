Blue Monday, che cos'è il giorno più triste dell'anno

Oggi, 15 gennaio, è il Blue Monday , altresì noto come il giorno più triste dell’anno. Nella tradizione anglosassone, il terzo lunedì di gennaio è considerato ormai una giornata particolare, caratterizzata da una profonda malinconia. A etichettare tale data come la giornata più mesta dell'anno è stata un’equazione matematica di origini britanniche che, tuttavia, è stata oggetto di numerose critiche.

Blue Monday, credenza popolare o scientifica?

La ricerca dell’Università di Cardiff nel 2005, guidata dallo psicologo Cliff Arnall, si basa sulla considerazione che subito dopo il periodo delle festività natalizie e quindi il ritorno delle persone alla vita normale, aumenterebbe il senso della tristezza. L'equazione matematica è : {[W+(D-d)] xTQ} / (MxNa). Tra i fattori presi in considerazione: il tempo (W), i debiti accumulati durante le festività (D), la motivazione (d), la necessità di agire (T), la consapevolezza di dover prendere decisioni (Q), la mancanza di azioni concrete (M), e la necessità di agire per migliorare la propria vita (Na). Variabili che però non sembrano essere di facile quantificazioni, essendo per natura soggettive, tanto che la comunicatà scientifica non ha risparmiato critiche.

Stando ad una inchiesta del Guardian, dietro a questa trovata non solo ci sarebbe una campagna pubblicitaria del canale Sky Trivel, ma molto probabilmente non è neanche Arnall il vero ideatore di questa formula pseudoscientifica. Lo psicologo avrebbe solo accettato la proposta di promuovere la formula per identificare il "giorno più triste dell'anno", suggerendo l'idea che prenotare una vacanza avrebbe migliorato il benessere emotivo delle persone.

Tuttavia, nonostante i dubbi che ormai da anni lo accompagnano, il "Blue Monday" è diventato una tradizione.