Dramma Super Bowl, sparatoria alla festa dei Chiefs a Kansas City

Persone via in barella

Gli spari sono stati esplosi pochi minuti dopo che i giocatori della squadra dei Chiefs avevano promesso ai loro tifosi per il prossimo anno la conquista di un terzo titolo Nfl consecutivo. Diverse persone lungo il percorso della parata nel centro di Kansas City sono state portate via in barella. I tifosi presenti alla parata sono stati invitati ad allontanarsi dalla zona il più in fretta possibile.

Kansas City si era tinta di rosso per San Valentino mentre i tifosi dei Chiefs si apprestavano a celebrare il loro terzo titolo Super Bowl nelle ultime cinque stagioni. Il centro della città ha ospitato una grande parata dove sono arrivate oltre un milione di persone. Molte scuole hanno cancellato le lezioni, dopo la vittoria di domenica sera per 25 a 22 nell'overtime contro i San Francisco 49ers. Le temperature miti, insolite per questa stagione, hanno contribuito alla partecipazione alla grande festa dei Chiefs.