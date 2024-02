Chiara Ferragni, intervista boom: "Fedez e Pandoro, zitta per troppo tempo"

Chiara Ferragni privata tra paura di perdere tutto e fragilità

"Io a volte faccio fatica a mostrare le mie fragilità nel momento in cui le sto vivendo. Faccio fatica perché, se raccontassi quanto mi sento fragile, mi percepirei ancora più debole, ancora più attaccabile" (...) Paura che tutto possa finire per sempre? "Non è il primo momento in cui ho questa paura: la paura è costante. In questo lavoro temi di non piacere più (...) So che non posso piacere a tutti, ma a quelli che mi seguono piaccio perché sono me stessa (...) Mi piacciono anche le critiche, se costruttive. Ho cambiato tanto di me, ascoltandole". Perché tanto successo?: "C'è, è oggettivo, ma che me lo meriti è soggettivo. Tanti pensano che non lo meriti (ride). Io penso di essere una barva persona e di dare il massimo in tutto quello che faccio".