Swisscom acquista Vodafone Italia, fusione con Fastweb: che succede

"Swisscom opera con successo in Italia fin dall’acquisizione di Fastweb nel 2007. In questo periodo abbiamo generato un solido track record di investimenti e crescita in Italia. La logica industriale di questa fusione è molto solida. Fastweb e Vodafone Italia rappresentano una combinazione ideale per generare un elevato valore aggiunto per tutti gli stakeholder. Di conseguenza, i clienti residenziali e business beneficeranno dell’offerta più completa. Anche Swisscom risulterà rafforzata nel suo complesso, consentendoci di continuare a effettuare investimenti significativi nei mercati svizzero e italiano", aggiunge Christoph Aeschlimann, ceo di Swisscom.

Le parole di Margherita della Valle

"Oggi annuncio il terzo e ultimo passo nel rimodellamento delle nostre operazioni europee. In futuro, opereremo nei mercati in crescita delle telecomunicazioni, dove deteniamo posizioni forti, consentendoci di realizzare una crescita prevedibile e più forte in Europa. Ciò sarà accompagnato dalla nostra accelerazione nel B2B, mentre continuiamo a conquistare quote in un mercato dei servizi digitali in espansione. La vendita di Vodafone Italia a Swisscom crea un valore significativo per Vodafone e garantisce all'azienda di mantenere la sua posizione di leader in Italia, costruita grazie all'impegno dedicato dei nostri colleghi al servizio dei nostri clienti nel corso di molti anni. Le nostre transazioni in Italia e Spagna forniranno 12 miliardi di euro di proventi anticipati in contanti e intendiamo restituire 4 miliardi di euro agli azionisti tramite riacquisti, come parte della nostra più ampia revisione dell’allocazione del capitale", ha affermato l'ad di Vodafone, Margherita Della Valle.