Kate Middleton shock: "Ho il cancro". Tutta la verità in un video clamoroso

"Vi ringrazio per il sostegno"

Kate ha concluso: "Volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi, personalmente, per tutti i meravigliosi messaggi di sostegno e per la vostra comprensione mentre mi stavo riprendendo dall'intervento. Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso cura di me, cosa di cui sono molto grata. Come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l'ora di tornare quando sarò in grado di farlo, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutti coloro la cui vita è stata colpita dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdere la fede o la speranza. Non siete soli.