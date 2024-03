Baltimora, Barton fuori di testa sulla tragedia: "Ora le donne guidano navi"

Joey Barton, reazione alle critiche dopo il post



Il controverso post dell'ex calciatore ha ricevuto numerosi insulti. Ma non è la prima volta: recentemente era finito nel mirino della critica per le sue durissime prese di posizione contro il calcio femminile e le calciatrici. Ma quest'ultimo ha reagito alle critiche evidenziando di essere finito tra le top tendenze nel Regno Unito.

Cosa è successo a Baltimora

Cos'è successo a Baltimora? La scorsa notte una nave mercantile battente bandiera di Singapore ha colpito il Baltimore Bridge. In seguito all'impatto la struttura è crollata, provocando la caduta di diversi veicoli e persone nelle acque del fiume Patapsco. Si ritiene che siano state almeno 20 le persone finite in acqua. Lo Stato del Maryland ha dichiarato lo stato di emergenza. Stando a quanto riportato da Abc citando la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, il cargo che ha provocato il crollo del ponte di Baltimora aveva "perso propulsione" mentre lasciava il porto e aveva avvertito le autorità che stava perdendo il controllo. "La nave aveva informato il ministero dei Trasporti del Maryland di aver perso il controllo e che una collisione col ponte era possibile", ha affermato la rete tv.