WhatsApp down: l’applicazione di messaggistica non funziona

Nuovo fuoriprogramma per WhatsApp che, dopo le ore 20, ha impedito agli utenti di tutto il mondo di utilizzare la famosa app di messaggistica istantanea. Milioni di persone si sono trovate impossibilitate ad accedere alle proprie conversazioni, mentre l'hashtag "WhatsAppdown" impazzava sul web, diventando a stretto giro di posta trend topic su X. Nella maggior parte dei casi (88%) il problema riguarderebbe l'invio di messaggi, per il 7% è invece relativa all'applicazione e 5% sulla connessione server. Segnalazioni arrivano anche per le altre applicazioni di Meta, Instagram (2mila circa quelle segnalate da Downdetector alle 20 circa) e Facebook.