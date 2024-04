Billy Vunipola arrestato in Spagna: cos'è successo

Vunipola, l'alcol e l'adolescenza mancata

Il giocatore (che ha vinto tre European Rugby Champions Cup e quattro titoli di Premiership con i Sarries ed ha segnato 145 punti in 178 presenze con la squadra di Mark McCall, un pilastro delle squadre inglesi negli ultimi 11 anni, con 75 presenze per i Red Roses) sarebbe stato rilasciato successivamente su cauzione in attesa delle indagini in corso. Secondo il Sun, la prima dichiarazione ufficiale riguardante la formulazione delle accuse verrà rilasciata nel corso della giornata. Vunipola ha rivelato di recente in un podcast di aver iniziato a bere all'età di 25 anni, dopo aver subito la prima operazione al ginocchio. "Sono passato dal non bere per tutta la vita al primo infortunio serio... e ho pensato di iniziare a bere" Ed ancora: "Poco prima avevo rotto con la mia attuale moglie e, non so, stavo attraversando una strana fase in cui volevo essere quel ventenne che non è mai riuscito ad esserlo. Sembra stupido, ma non l'ho mai fatto". Vunipola ha trascorso la sua infanzia in Galles e nel sud-ovest dell'Inghilterra dopo essere emigrato nel Regno Unito. Durante l'intervista al podcast ha poi rivelato: "Anche a 17 anni ho giocato la mia prima partita in serie A, quindi non ho mai potuto essere solo un ragazzo. Sembra un'ingratitudine, ma l'ho fatto a 25 anni, nel bel mezzo della mia carriera. Non è un caso che tutti i miei infortuni siano avvenuti quando mi sono dato alla pazza gioia per 10 mesi prima di tornare strisciando da mia moglie".