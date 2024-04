Dramma Ngannou, il figlio Kobe di 15 mesi è morto: “La vita è così ingiusta"

Grave lutto per Francis Ngannou . Il pugile e lottatore Uf ha annuncia tramite un post pubblicato sui social la morte del figlio Kobe , di appena 15 mesi, raccontando altresì il drammatico momento che sta vivendo. " Troppo presto per andarsene, ma se n'è andato. Il mio bambino, il mio compagno, il mio partner Kobe era pieno di vita e di gioia. Ora giace senza vita. Ho gridato più e più volte il suo nome ma non risponde ", ha scritto lo sportivo su X. Ed ancora: "Accanto a lui ero la versione migliore di me stesso e ora non ho idea di chi sono. La vita è così ingiusta da colpirci dove fa più male".

Francis Ngannou, il triste annuncio e la reazione social

Il triste messaggio è poi proseguito con le riflessioni del lottatore riguardo alle difficoltà riguardanti la gestione del dolore e della perdita: "Come si fa ad affrontare una cosa del genere? Come puoi conviverci? Per favore aiutami se avete un'idea perché davvero non so cosa fare e come affrontare questa situazione", ha scritto Ngannou. Il post ha ricevuto numerosi commenti, parole di suporto di amici ma anche di colleghi, molti dei quali erano allo scuro del dramma che stava affrontando il pugile. Conor McGregor ha risposto al post di Ngannou scrivendo: "Mi dispiace tanto apprendere della tua perdita Francis, le mie preghiere sono con te e la tua famiglia in questo momento". Anche l'allenatore di Ngannou, Eric Nicksick, ha scritto: "Sono stati giorni pesanti, le parole non possono esprimere il dolore che tutti proviamo per la famiglia Ngannou in questo periodo. Per favore, tenete Francis e la sua famiglia nel vostro cuore, e possa questo essere un promemoria della fragilità della vita. Dite "ti amo" più spesso, il domani non è garantito".

Chi è Francis Ngannou

Ex minatore originario del Camerun, Francis si è presto trasferito in Francia dove ha vissuto come senzatetto finché non si unito alla palestra MMA Factory, introdotto nella nuova disciplina dall'allenatore Fernand Lopez Owonyebe, e iniziato il suo percorso che l'ha portato alla conquista della cintura dei pesi massimi nell'UFC. Nel 2023 è entrato a far parte della PFL e di recente ha combattuto contro Tyson Fury e Anthony Joshua. oggi conduce la Francis Ngannou Foundation, che è a capo della prima palestra di MMA in Camerun, dedicata ai ragazzi che come lui non avevano altro che sogni da realizzare. Ogni volta che torna nella sua città natale visita la cava dove ha lavorato da bambino.