Fedez, "Io in fin di vita?" Svelata tutta la verità con un post social

"Fedez non partciperà a 'Da vicino nessuno è normale' per problemi di salute" - aveva annunciato Alessandro Cattelan qualche giorno fa. Parole che hanno subito allarmato e preoccupato i follower del rapper, soprattutto perché nel 2022 Fedez è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al pancreas. Nonostante l'operazione sia riuscita perfettamente, l'artista ha dovuto ricorrere poco tempo dopo nuovamente alle cure dei medici. Il 28 settembre del 2023 il cantante è stato infatti ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano per una emorragia causata da due ulcere intestinali.