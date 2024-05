Caivano si "Illumina": dopo 5 mesi rinasce il centro sportivo, è intitolato a Pino Daniele

CAIVANO (Napoli) - "Signor Presidente, lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Restituiamo a Caivano il Centro sportivo nei tempi previsti , mantenendo la parola data il 31 agosto dello scorso anno, quando Lei ha riposto la fiducia Sua e del Governo in Sport e Salute affidandoci il compito di far rinascere questo centro sportivo. Un compito che abbiamo subito accolto con responsabilità, entusiasmo e con la consapevolezza che aveva un valore che va ben oltre quello infrastrutturale e della promozione sportiva. Questo luogo aveva inghiottito nell’ombra i sogni e le speranze di ragazze e ragazzi. Oggi invece risorge a simbolo di nuova luce per il futuro. Un futuro fatto di sport, socialità e soprattutto condivisione". Così, rivolgendosi al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si è espresso il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma in un intervento dinanzi ad una platea che vedeva tra gli altri anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi ed il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Sul centro sportivo Pino Daniele e il progetto Illumina

Il Presidente Mezzaroma ha poi presentato il nuovo Centro Sportivo "Pino Daniele" ed il progetto "Illumina" di Sport e Salute: "In 5 mesi, e con costi inferiori a quelli preventivati, sono stati ristrutturati 5 ettari in cui saranno praticabili 44 discipline sportive diverse, 20 campi sportivi e 5 mila metri quadri coperti con oltre 200KwH di fotovoltaico installato. Una parte del centro sportivo, oltre al parco, sarà libera e aperta a tutti ed il playground, sul quale siamo adesso, simboleggia la visione del Governo su cui si fonda il progetto 'Illumina' di Sport e Salute. Un modello scalabile e replicabile che oggi da qui parte per 'illuminare' altre aree del territorio nazionale". Sullo sviluppo dello sport in Italia: "Qui a Caivano, però, per noi la sfida non si esaurisce oggi ma da oggi comincia una nuova fase. Perché insieme alle Fiamme Oro contribuiremo alla gestione per il prossimo periodo. Una gestione che permetterà a tutti, indistintamente, di fare sport". Dopo aver ringraziato le maestranze, le istituzioni e la struttura commissariale, il Genio militare dell'Esercito, i Carabinieri, il GSE e le imprese private (Saico e Fael), ha sottolineato come "qui il gioco di squadra ha funzionato". Infine, il "grazie a tutte le donne e gli uomini di Sport e Salute. A partire dal nostro Amministratore Delegato Diego Nepi Molineris, al direttore tecnico Emiliano Curi ed alla sua squadra e a tutti coloro che hanno dato e continueranno a dare il loro apporto. Nei loro occhi in questi mesi ho letto l’orgoglio e la gioia di aver contribuito a costruire qualcosa di bello, qualcosa di giusto. Ora la palla passa ai cittadini di Caivano: questo parco e questo centro sportivo appartengono a loro. Starà a loro, adesso, viverli, amarli e proteggerli come un bene prezioso che appartiene a tutti loro".

Le parole della Meloni

"Confesso che la mia emozione stamattina è un po' ai limiti della commozione. Questa è una di quelle giornate nelle quali l'affanno, i problemi, i sacrifici che fai, l'ansia che a volte ti prende, tutto assume improvvisamente un senso in questa particolare missione che noi svolgiamo. Benché la sfida di Caivano sia stata una delle principali scommesse mie e del Governo, forse non ero preparata all'emozione provata stamattina dopo pochi mesi dalla prima volta che eravamo venuti qui e dall'impatto della differenza di quello che ci siamo trovati di fronte. Non solo per l'impatto visivo ma per il messaggio che quell'impatto racconta. Grazie a tutti coloro che hanno contributo a questa rinascita. Permettetemi di dire grazie a Sport e Salute, a Marco Mezzaroma e a Diego Nepi Molineris, perché una cosa è mantenere un impegno, altra cosa è lavorare con passione e partecipazione", le parole della premier Giorgia Meloni.

Le parole di Nepi Molineris

"L’obiettivo di Sport e Salute è quello di costruire una connessione che non si limiti ad una creazione di spazi sportivi, ma che miri soprattutto ad un riconoscimento sociale, veicolando messaggi che mettano in evidenza non solo le discipline sportive, ma la nuova mentalità. La cultura urbana subisce così un’evoluzione, da nicchia si trasforma in protagonista: coinvolge le arti come libera manifestazione d’espressione, lo sport come volano di aggregazione, l’arte come sintomo d’emozione", ha commentato l’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris.