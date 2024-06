Mistero su Kevin Gebhart, il bodybuilder professionista morto a 31 anni

Kevin Gebhart è stato trovato morto domenica 26 maggio, subito dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio in seguito alla rottura di un tendine. A confermare la notizia del decesso del 31enne è stato Milos Sarcev, suo amico e anche allenatore che ha scritto sui social: " Abbiamo perso un altro fratello di ferro. Conoscevo Kevin dai tempi in cui era un dilettante nel 2018 ". Poi ha aggiunto: "Era una persona super dolce, super appassionata di bodybuilding e un gran lavoratore. Sono devastato dalla notizia e molto triste per la sua ragazza e la sua famiglia. Che riposi in pace".

Kevin Gebhart, una vita dedicata al bodybuilding

Il tedesco ha iniziato a coltivare la sua passione per il bodybuilding all'età di 14 anni. Molto amato dagli appassionati di questa disciplina sportiva, Kevin aveva iniziato ad allenare atleti più giovani. Di recente, oltre a Gebhart anche altri due bodybuilder sono deceduti: lo spagnolo Xisco Serra, in seguito ad un cancro ed una peritonite ed il brasiliano Jonas Filho, a causa del Covid. Il corpo di Gebhart è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento in Germania il 26 maggio, ancora oscure le cause della sua morte. Dopo una foto pubblicata sui social, in cui era stato ritratto in sedia a rotelle con tutori al ginocchio, nessuno ha avuto più notizie di lui...